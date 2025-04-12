Sandalyeden Kalkmak Sağlık İçin Önemli

OTUR-KALK TESTİNİN ÖNEMİ

Bir sandalyeden kalkmak, çoğu kişi için sıradan bir hareket olarak görünebilir. Ancak bu basit hareket, sağlığınız hakkında önemli ipuçları verebiliyor. Doktorlar, bu yeteneği değerlendirmek için “otur-kalk testi”ni kullanıyor. Test, 30 saniye içinde oturur pozisyondan kaç kez tamamen ayağa kalkabildiğinizi ölçüyor.

TESTİ KİMLER YAPIYOR?

Genelde aile hekimleri tarafından sağlık değerlendirmeleri için uygulanıyor. Bununla birlikte evde de kolayca uygulanması mümkün. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne bağlı Guy’s and St Thomas’ Vakfı’ndan geriatri uzmanı Jugdeep Dhesi, “Bu gerçekten çok faydalı bir test çünkü insanların ne kadar iyi işlediği hakkında çok fazla bilgi veriyor. Kas güçleri, dengeleri ve esneklikleri hakkında bilgi veriyor.” açıklamasında bulunuyor. Dhesi ayrıca bazı çalışmaların testin düşme, kalp-damar sorunları ve ölüm riskini değerlendirme konusundaki faydasını da gösterdiğini belirtiyor.

EVDE TEST UYGULAMASI

Evde bu testi gerçekleştirmek için kolsuz ve sırtı düz bir sandalye ile bir kronometre yeterli. Öncelikle sandalyenin ortasına oturulur, kollar göğüste çapraz şekilde tutulur, ve eller karşı omuzlara konulur. Sırt dik tutulmalı ve ayaklar yere tam basmalıdır. Kronometre başlatılır ve tam olarak ayağa kalkıp tekrar oturmalısınız. Bunu 30 saniye boyunca tekrarlayarak kaç kez ayağa kalktığınızı saymalısınız. Test invanları genellikle 60 yaş üstü bireyler için kullanılsa da, daha gençler üzerinde de uygulanıyor.

ORTALAMALAR VE RİSKLER

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmalara göre 20-24 yaş arasındaki erkeklerin ortalaması dakikada 50, kadınların ise 47 olarak bulunuyor. Testin ortalamalarının altında kalan sonuçlar, düşme gibi sağlık risklerini işaret edebiliyor. Ancak bu ortalamalar, kişinin tıbbi geçmişini göz önünde bulundurmuyor. Düşük puanların ameliyat sonrası veya kanser tedavisi gibi durumlarda daha kötü sonuçlara yol açabileceği ifade ediliyor.

DÜŞME RİSKİNİN ARTMA NEDENLERİ

Dhesi, “Asıl endişemiz, insanlar güçlerini, dengelerini, esnekliklerini ve kardiyovasküler sağlıklarını koruyamazlarsa düşme olasılıklarının artmasıdır.” şeklinde görüş belirtiyor. Her yıl 65 yaş üstü bireylerin yaklaşık yüzde 30’u düşerken, bu oran 80 yaş üstü bireylerde yüzde 50’ye kadar çıkıyor. Düşmeler, yaşlılar için ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.

SAĞLIK DURUMUNUN GÖSTERGESİ OLARAK TEST

2012 yılındaki bir çalışmada, otur-kalk testinin 51-80 yaş arası yetişkinlerde ölüm oranının önemli bir göstergesi olduğu bulunmuş. Düşük puan alanların yüksek puan alanlara göre daha yüksek ölüm riski taşıdığı tespit edilmiş. Ancak Dhesi, bu testlerin yaşam süresini tahmin etmekten çok sağlık durumu hakkında fikir vermek için kullanılmasının gerektiğini vurguluyor.

ETKİLİ YÖNTEMLER VE ÖNERİLER

Dhesi, skoru artırmanın en iyi yolunun aktif kalmak olduğunu belirtiyor. Hareket kabiliyeti zayıf olanlar için oturarak yapılan egzersizlerle kas gücünü artırmak oldukça etkili. Her 1-2 saatte bir 5 kez ayağa kalkmak, ev içinde yürümek veya merdiven inip çıkmak da fayda sağlayabilir. Egzersiz derslerine katılmak, sosyal izolasyonu azaltma açısından da önemli. Dhesi, günlük basit aktivitelerin de yararlı olabileceğini ekliyor. Alışverişe yaya gitmek veya bahçeyle ilgilenmek gibi eylemler, sağlığı destekleyen aktiviteler arasında yer alıyor.