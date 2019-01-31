Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için çarpıcı bir yorum geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin olay başkanı Donald Trump ile ilgili Beyaz Saray’dan ilginç bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, katıldığı televizyon programında Donald Trump’ın 2016 yılında başkan seçilmesini “Tanrı istedi” sözleriyle yorumladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Hristiyan Yayın Network’ünde (CBN) katıldığı programda Trump’ın başkanlığını değerlendirdi.

Tanrı’nın herkes için bir rol biçtiğini kaydeden Sanders, “Tanrı, Trump’ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur.” şeklinde konuştu.

Sanders, “Trump, görevi boyunca dini inançları olan kişilerin önemsediği şeyleri destekleyen birçok başarılı işe imza attı.” ifadesini kullandı.

NTV