Sandık Kokusu 51. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

YENİ TANITIM VE AFİŞLERİN BEĞENİSİ

Sandık Kokusu, geçtiğimiz sezon 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Show TV’de yayın hayatına başladı. Dizi, kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi yetenekli isimleri buluşturuyor. Yayınlanan yeni tanıtım ve başrol oyuncularının yer aldığı afiş büyük ilgi görüyor. Şu anda, Sandık Kokusu 51. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragmanı Show TV platformlarından takip etmek mümkün.

BÖLÜMDEKİ GELİŞMELER

Sandık Kokusu’nun 51. bölümünde, Filiz Hasan ile sohbet eder. Irmak’ın gitmesi nedeniyle Filiz üzgün ve kaygılıdır. Karsu, uyandığında Bora’yı evde göremeyince endişeye kapılır. Bora’nın yoğun çalışma temposu ve Veronika’nın sürekli yanında bulunması Karsu’yu tedirgin ediyor. Ayrıca, Gülnaz ve İhsan için kına gecesi düzenlemek üzere hazırlıklara başlanır; İhsan’ın, Gülnaz’a söylemediği küçük bir sır vardır, o da aşırı bağlı olduğu kız kardeşi Zeliha’dır. Hakan ile Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi sorunsuz bir şekilde devam ederken, Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam eder. Ekrem, Nazan’ın karşısına yeniden çıkar ve ikili birbirlerini tanımaya başlar.

Sandık Kokusu, ailenin Adana’dan İstanbul’a uzanan yeni bir hayata başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici dille izleyiciye sunuyor. Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı ve Nezaket Coşkun’un yönettiği dizi, ilk tanıtımı ile merak uyandırdı. Adana’da çekimlerine başlanan dizi, İstanbul’da da devam ederken, paylaşılan tanıtım sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Dizi, üç çocuk annesi Karsu’nun büyük bir travma sonrası Adana’dan İstanbul’a gelişini ve hayatta yeniden tutunma çabasını sürükleyici bir dille anlatıyor. Sandık Kokusu, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini işlerken, aile olmanın ve geçmişten gelen yüklerle özgürleşmenin zorlu yolculuklarını derinlikli karakterleriyle gözler önüne seriyor. İzleyici, anne ve kızlarının hikayelerinde hem gülüp hem de ağlayacak; her zaman kendinden bir şeyler bulacak.