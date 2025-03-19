Sandık Kokusu Başrol Oyuncuları Büyük İlgi Görüyor

YENİ DİZİ TANITIMI VE BAŞLANGIÇ TARİHİ

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Show TV’de yayın hayatına başladı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncuları bir araya getiren dizi, yeni yayınlanan tanıtımıyla dikkat çekiyor. Dört başrol oyuncusunu bir araya getiren afiş de büyük beğeni topladı.

BÖLÜMDEKİ GELİŞMELER

Sandık Kokusu’nun 49. bölümünde Filiz, Hasan ile bir konuşma yapıyor. Irmak’ın gidişi nedeniyle kaygılı ve üzgün bir ruh hali içinde. Karsu, Bora’yı evde bulamayınca garip bir telaş yaşıyor. Bora’nın yoğun çalışması ve Veronika’nın onun yanında sürekli olması, Karsu’yu tedirgin ediyor. Ayrıca, Gülnaz ve İhsan için kına gecesi düzenlemeye karar veriyorlar ve hazırlıklara başlıyorlar. Ancak İhsan’ın, Gülnaz’a söylemediği bir detay bulunuyor; onun aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha. Hakan ile Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi ise güzel bir şekilde devam ediyor. Filiz, Ekrem ile Nazan arasındaki durumu planlamaya devam ederken, Ekrem yine Nazan’ın karşısına çıkıyor. İkisi birbirlerini tanımaya başlıyor.

Sandık Kokusu dizisi, Adana ve İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen dizi, renkli görüntüleriyle izleyicileri cezbetmeyi başarıyor. Sandık Kokusu bölümlerini Show TV platformlarından izleyebileceksiniz.