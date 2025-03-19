Sandık Kokusu Show TV’de Yayına Başladı

YENİ DİZİ SANDIK KOKUSU BAŞLADI

Sandık Kokusu, 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Show TV’de seyirciyle buluştu. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi deneyimli oyuncuları kadrosunda barındıran dizinin yeni tanıtımı dikkat çekti ve başrollerin yer aldığı afiş büyük ilgi topladı. İzleyiciler, “Sandık Kokusu CANLI izle!” çağrısıyla diziyi izlemek için heyecanlı bir şekilde bekliyor.

DİZİDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER

Sandık Kokusu’nun 49. bölümünde önemli olaylar yaşanıyor. Filiz’in Hasan ile yapacağı konuşma, Irmak’ın gidişi nedeniyle taşınan duygu yoğunluğunun etkisini gösteriyor. Karsu, Bora’nın evde olmaması sebebiyle içine düştüğü tedirginliği yaşıyor; Bora’nın yoğun çalışması ve Veronika’nın onun yanında yer alması, Karsu’yu kaygılandırıyor. Gülnaz ve İhsan, kına gecesi yapmak için hazırlıklara başlarken, İhsan’ın Gülnaz’a karşı gizlediği bir detay olan Zeliha’nın varlığı ortaya çıkıyor. Hakan ve Ayça’nın aşk-iş ilişkisi ise güzel bir seyir izliyor. Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlayarak Ekrem’in Nazan ile olan karşılaşmasını planlıyor ve birbirlerini tanımaya başlıyorlar.

DİZİNİN TEMASI VE KONU ŞEMASI

Sandık Kokusu, Adana’dan İstanbul’a uzanan bir ailenin yeniden hayata başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir biçimde izleyicilere sunuyor. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan senaryonun, Zeynep Günay’ın kreatif danışmanlığında Nezaket Coşkun tarafından yönetildiği yeni dizi, ilk tanıtımıyla birlikte merak uyandırıyor. Adana’nda çekimlerine başlanan ve İstanbul’da devam eden dizinin paylaşılan etkileyici tanıtımı, sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Karsu’nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından İstanbul’a dönüş hikayesi, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesine ve özgürleşme yolculuğuna odaklanıyor. Anne ve kızlarının hikayeleri, dizi boyunca izleyicilere duygusal bir derinlik sunacak.

Sandık Kokusu, Show TV ekranlarından izlenebilir.