Sandık Kokusu Yeni Bölüm Ne Zaman?

DİZİ BAŞLANGICI VE KADROSU

Sandık Kokusu, 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluştu. Dizi, kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncuları barındırıyor. Yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken, dört başrol oyuncusunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı.

DİZİYİ BEKLEYENLER İÇİN SORULAR

Şimdi ise izleyiciler “Sandık Kokusu neden yok?” ve “Yeni bölüm bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi soruları sormaya başladı. Sandık Kokusu’nun final bölümünde İhsan, Gülnaz’la bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler ve bunun için harekete geçer. Düğün hazırlıkları başladı. Bora ve Karsu, yaptıkları konuşmada artık daha iyidirler. Bu bağlamda Sandık Kokusu’nda mutlu bir son izleyici bekliyor.

DİZİNİN KONUSU VE TEMASI

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana’dan başlayıp İstanbul’a uzanan hayatında yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle sunuyor. Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya üstlenmişken, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme almış, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay yapmış ve yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor.

ÇEKİMLER VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Çekimlerine Adana’da başlanan ve İstanbul’da devam eden Sandık Kokusu, paylaşılan etkileyici tanıtımıyla sosyal medyada da büyük heyecan yarattı. Dizi, üç çocuk annesi Karsu’nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana’dan İstanbul’a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak.

KADIN TEMASI VE DUYGUSAL DERİNLİK

Sandık Kokusu, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin ve geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyiciyle buluşturuyor. Yine, dizide anne ve kızlarının hikayeleri anlatılacak; izleyiciler kah gülecek, kah ağlayacak ama her zaman kendilerinden bir şeyler bulacak. Ancak, Sandık Kokusu geçtiğimiz hafta final yaptı.