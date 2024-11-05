“Sandıklardan Gelen Sonuçlar: Harris Mi, Trump Mı?”

DONALD TRUMP’IN ZAFER MESAJI

ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in katıldığı başkanlık ve Kongre seçimleri için seçmenler sandığa gidiyor. Seçim günü kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. 18.33 itibarıyla Trump, oy verme işlemleri sürerken “Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız” diyerek mesajında “Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika’yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor.” ifadelerini kullandı.

OYLARINI KULLANAN TRUMP’IN YARDIMCISI

Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan Adayı Donald Trump’ın Başkan Yardımcısı Adayı James David Vance, Cincinnati’de oyunu kullandı. Vance, gazetecilere “Umarım Başkan Trump ve benim için iyi geçer” sözlerini sarf etti. Saat 17.00’da ise ABD’deki 51 başsavcı, halkı sükûnet çağrısında bulunarak “İktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi” talebinde bulundu. Başsavcılar, “Sonuçlarla ilgili her türlü şiddet eylemini” önceden kınadıklarını belirtti.

BİDEN SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP EDİYOR

Saat 16.45 itibarıyla bir Beyaz Saray yetkilisinden gelen bilgilere göre, Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden, seçim sonuçlarını Beyaz Saray konutundan izleyecek. Biden’ın halka açık bir etkinliği olmadığını ve ülke genelindeki yarış sonuçlandıkça düzenli güncellemeler alacağının beklendiği aktarıldı. 16.30’da ise başkanlık seçimleri nedeniyle Washington DC ve Beyaz Saray çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

KAMALA HARRIS’İN OY VERME ÇAĞRISI

Demokrat aday Kamala Harris, oy verme sürecinin başlamasının ardından X sosyal medya platformunda “Seçim günü geldi çattı. Bugün, ülkemizi sevdiğimiz ve Amerika’nın vaatlerine inandığımız için oy veriyoruz.” mesajını paylaştı. 14.00 itibarıyla, ABD’nin doğu eyaletlerinde başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi başlamış durumda. Başkanlık yarışı, Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında geçiyor.

OY VERME SÜRECİ VE İSTATİSTİKLER

Seçim ile birlikte Amerikan halkı, yeni başkanlarını ve Kongre’nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 100 üyeli Senato’da 34 sandalye için oy veriyor. Oy verme işlemleri, eyaletlere göre farklı saatlerde gerçekleşiyor. New York ve Virginia’da saat 06.00’da, Florida ve Pensilvanya ile Washington DC’de 07.00’de başlayacak. Sandıklar, Virginia ve Florida’da 19.00’da, Washington DC ve Pensilvanya’da 20.00’de, New York’ta ise 21.00’de kapanacak. Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025’te yemin ederek göreve başlayacak.

DİXVİLLE NOTCH KÖYÜ’NDE İLK OY

ABD’nin New Hampshire eyaletinde bulunan Dixville Notch köyünde, oy verme işlemi gece yarısı başladı. Köydeki altı seçmen, yerel saatle 00.00’dan itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Açıklanan sonuçlara göre 3 oy Trump’a, 3 oy ise Harris’e gitti. Ayrıca, Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı’nın verilerine göre, Eylül ayından bu yana 82 milyondan fazla kişi erken oy kullandı. Bu sayının 44 milyonu şahsen, 37 milyonu ise posta yoluyla gerçekleştirilen oylar oluşturuyor.

ANKETLERDEKİ DURUM

“Seçiciler Kurulu” sistemi gereği kritik öneme sahip 7 salıncak eyaletin anket ortalamalarına göre Trump, yüzde 0,8 puanla Harris’in önünde bulunuyor. Ülke genelindeki anketler ise Trump ve Harris’in başa baş gittiğini gösteriyor.