Sandıklı’da Asayiş Uygulamaları Yapıldı

HAVADAN VE KARADAN DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde toplamda 21 personelle gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulamasında havadan drone kullanarak önemli denetimler yaptı. Bu uygulama kapsamında 148 araç ve motosikletin sorgusu yapıldı.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI

Asayiş kontrolleri sırasında 4 metruk bina, 3 okul, 2 park ve bir millet bahçesi sivil unsurlar ile birlikte havadan ve karadan denetlendi. Bu denetlemelerde 22 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Trafik uygulamaları sonucunda toplamda 158 bin lira değerinde cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Yapılan açıklamada, “Huzurlu bir Sandıklı” için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.