Sandıklı’da Silahlı Kavga: Bir Ölü

OLAYIN NEDENİ ARAZİ TARTIŞMASI

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında meydana gelen arazi anlaşmazlığı sonucunda silahlı bir kavga patlak verdi. Bu olayda 64 yaşındaki Ü.A., 45 yaşındaki Mehmet Ulupınar’a tabancayla ateş açtı. Yolkonak köyünde, evlerinin önündeki arazi nedeniyle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

YARALANMA VE HAYAT KAYBI

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte taraflar birbirlerine tabancayla ateş etmeye başladı. Ü.A.’nın tabancasıyla ateş açtığı sırada Mehmet Ulupınar ağır yaralandı. Olayın ardından, durumun ciddiyeti nedeniyle çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi hemen bölgeye yönlendirildi. Yapılan kontroller sonucunda Mehmet Ulupınar’ın hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

CENAZE VE GÖZALTILAR

Hayatını kaybeden Ulupınar’ın cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın faali olan Ü.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu olay, komşuluk ilişkilerini olumsuz etkilemiş ve bölgedeki güvenlik endişelerini artırmıştır.