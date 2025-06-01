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Sandıklı’da Tren Minibüse Çarptı

AFYONKARAHİSAR’DA TRAFİK KAZASI

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı. Eskişehir-Denizli seferini yapan 7617833 sefer sayılı yolcu treni, Kumalar Sokağı’ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte, M.Ç. tarafından kullanılan 03 AEM 078 plakalı minibüse çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası hemen sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücü, Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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