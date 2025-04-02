Sandıklı Kütüphanesi’nde Unutulmaz Etkinlikler Gerçekleştirildi

14. KÜTÜR KÜTÜPHANESİ, YETENEKLERİ SERGİLEDİ

Afyonkarahisar Sandıklı Kütüphanesi, 61’inci Kütüphane Haftası dolayısıyla minik öğrencilere özel bir etkinlik düzenledi. Hatice Turan Anaokulu’ndan gelen minikler, kütüphane ziyareti yaparak okuma saatine katıldılar. Bu keyifli deneyim sayesinde minik öğrenciler, kitapların dünyasında yeni maceralara atıldılar ve okumaya olan ilgilerini artırdılar.

ETKİNLİKLER, ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL AKTİVİTELER SUNDU

Kütüphaneye gelen öğrenciler, kitapların büyülü dünyasında eğlenceli zaman geçirdiler. Düzenlenen etkinlikler, çocukların kitaplarla tanışmasını sağlarken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerine de olanak tanıdı. Bu süreçte öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları okumaya teşvik etmek amacıyla verimli bir atmosfer oluşturuldu.