Haberler

Sandıklıspor, 2025-2026 BAL’a katılmayacak

SANDIKLISPOR’UN KARARI

Afyonkarahisar’ın takımlarından Sandıklıspor, 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e katılmama kararı aldı. Kulüp, yazılı açıklamasıyla bu durumu duyurdu.

MALİYETLER VE YARIŞIN ZORLUKLARI

Açıklamada, “Bölgesel Amatör Ligi’nde artan maliyetler ve 136 takımdan 5 tanesinin 3. lige çıkma ihtimali bizi bu yarışın dışında olmaya zorladı, daha sonraki yıllarda alt yapıya önem vererek daha güçlü şekilde futbolun içinde olacaktır” sözlerine yer verildi. Geçen sezon Sandıklıspor, Bölgesel Amatör Ligi’ni 7. sırada tamamlamıştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aydın, “Terörsüz Türkiye” Vurgusu Yaptı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine dikkat çekerek toplumsal birlikteliğin korunmasını istedi ve siyasal çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Muş’ta Trafik Kazasında 8 Yaralı Bulundu

Muş'ta meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralanırken, bunlardan 3'ünün durumu ciddi. Olay yerine acil hizmet ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.