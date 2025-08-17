Sandıklıspor, 2025-2026 BAL’a katılmayacak

SANDIKLISPOR’UN KARARI

Afyonkarahisar’ın takımlarından Sandıklıspor, 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e katılmama kararı aldı. Kulüp, yazılı açıklamasıyla bu durumu duyurdu.

MALİYETLER VE YARIŞIN ZORLUKLARI

Açıklamada, “Bölgesel Amatör Ligi’nde artan maliyetler ve 136 takımdan 5 tanesinin 3. lige çıkma ihtimali bizi bu yarışın dışında olmaya zorladı, daha sonraki yıllarda alt yapıya önem vererek daha güçlü şekilde futbolun içinde olacaktır” sözlerine yer verildi. Geçen sezon Sandıklıspor, Bölgesel Amatör Ligi’ni 7. sırada tamamlamıştı.