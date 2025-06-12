Sane, Galatasaray’a gelmek istedi

SARı-KIRMIZILI TARAFTARLAR COŞKUYLA KARŞILADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki Almanya vatandaşı kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir heyecanla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıkmasının ardından taraftarın yönlendirmeleriyle “üçlü” poz verdi.

SANE, GALATASARAY’A TRANSFERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yapan Sane, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinin kendisini derinden etkilediğini belirtti. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray dışında başka kulüplerden teklif aldığını da vurgulayan Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” diye konuştu. Yapmış olduğu açıklamaların ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane’nin Almanya ekibi Bayern Münih ile olan sözleşmesinin süresi, 1 Temmuz’da sona erecek.