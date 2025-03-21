Şanghay’da Cihaz ve Elektronik Fuarı Başladı

FUAR BAŞLANGICI

2025 Cihaz ve Elektronik Dünyası Fuarı, 21 Mart tarihinde Çin’in doğusunda bulunan Shanghai’da başladı. Fuarın teması “Herkes İçin Yapay Zeka” olarak belirlendi ve dünya çapında 1000’den fazla işletme, en yeni yeniliklerini sergilemek için burada bir araya gelmiş durumda.

YENİLİKLERİN GÖSTERİMİ

Bu fuar, katılımcılara yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve yenilikler hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor. İşletmeler, farklı teknolojik gelişmeleri ve ürünlerini tanıtma olanağı buluyor. Katılımcılar, dünya genelindeki en son trendleri ve yenilikleri takip etme imkanına sahip.