Haberler

Şanghay’da Cihaz ve Elektronik Fuarı Başladı

FUAR BAŞLANGICI

2025 Cihaz ve Elektronik Dünyası Fuarı, 21 Mart tarihinde Çin’in doğusunda bulunan Shanghai’da başladı. Fuarın teması “Herkes İçin Yapay Zeka” olarak belirlendi ve dünya çapında 1000’den fazla işletme, en yeni yeniliklerini sergilemek için burada bir araya gelmiş durumda.

YENİLİKLERİN GÖSTERİMİ

Bu fuar, katılımcılara yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve yenilikler hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor. İşletmeler, farklı teknolojik gelişmeleri ve ürünlerini tanıtma olanağı buluyor. Katılımcılar, dünya genelindeki en son trendleri ve yenilikleri takip etme imkanına sahip.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsunspor Down Sendromu Farkındalığı Etkinliği

Samsunspor, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklarla buluşarak onlara atkı hediye etti ve birlikte keyifli zaman geçirdi. Bu etkinlik, anlamlı bir kutlama oldu.
Haberler

Özcan Deniz Kalp Krizi Geçirdi

Özcan Deniz, geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo operasyonuna girdi. Eşi Samar Dadgar, sağlık durumunun iyi olduğunu ve Deniz’in yakında uyanacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.