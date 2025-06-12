Şanghay’da Fuar Açıldı, Katılımcı Sayısı 1.000

FUARIN AÇILIŞI VE KAPSAMI
ŞANGHAİ, 12 HAZİRAN — 11. ÇİN ULUSAL TEKNOLOJİ FUARI, ÇARŞAMBA GÜNÜ ŞANGHAİ’DA ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇTI. BU YIL FUAR, 35.000 METREKARELİK BİR ALANDA DÜZENLENİYOR VE DÖRT TEMATİK SERGİ BÖLÜMÜ, TİCARİ HİZMET ALANI VE TİCARİ KOLAYLAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ ALANIYLA ZENGİNLEŞTİRİLİYOR. YAKLAŞIK 20 ÜLKE VE BÖLGEYİ TEMSİL EDEN 1.000 KATILIMCI, FUARDA YENİLİKÇİ BAŞARILARINI SERGİLİYOR.
KATILIMCI SAYISI VE ÜLKELER
BU YILKİ FUARDA YER ALAN KATILIMCILAR, YENİ TEKNOLOJİLERİN VE İNOVATİF ÜRÜNLERİN TANITILMASINI AMAÇLIYOR. TİCARİ HİZMETLER VE KOLAYLAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE FUARIN HIZLANMASI HEDEFLENİYOR. ÇEŞİTLİ ÜLKE VE BÖLGELERDEN GELEN KATILIMCILAR, GLOBAL PAZARDA YER ALMAK İÇİN YENİ FIRSATLAR YARATMAYA ÇALIŞIYOR.