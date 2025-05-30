Şanghay İhracatı Yüzde 13,8 Artış Gösterdi

ŞANGHAİ’NIN İHRACATI YÜZDE 13,8 ARTTI

Şanghay, 30 Mayıs – Çin’in doğusundaki Şanghay şehrinin ihracatı, 2025 yılının ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 13,8 artış gösteriyor. Şanghay Gümrük İdaresi tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, kentin nisan ayındaki toplam ithalat ve ihracat hacmi de rekor bir seviyeye ulaştı. Ocak-nisan dönemindeki toplam dış ticaret hacmi, geçen yıla göre yüzde 1 artarak 1,4 trilyon yuana (yaklaşık 194,7 milyar ABD doları) yükseldi. Nisan ayında ise ithalat ve ihracat, 399,35 milyar yuana ulaşarak, hem yıllık hem de aylık bazda yüzde 10’un üzerinde bir büyüme kaydetti. Bu dönemde nisan ayındaki ihracat geçen yıla göre yüzde 17,2 artarken, ithalat da yüzde 8,1 oranında bir artış gösterdi.

ÖZEL İŞLETMELERİN ROLÜ

Şanghay’daki dış ticaret firmalarının yüzde 70’ten fazlasını oluşturan özel işletmeler, dört aylık süreçteki büyümede önemli bir rol oynadı. Özel işletmelerin ithalat ve ihracat hacimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’nin üzerinde artarak 500 milyar yuanı aşması, iç kaynaklı büyümenin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu dönemde 200’den fazla ülke ve bölgeyle ticaret yapan Şanghay’ın 166 ticari ortağında ticaret artışı görüldü.

KUŞAK VE YOL İNİSİYATİFİ’NE TALEP ARTIYOR

Kent, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne ortak ülkelerle olan ticaretinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artış kaydederek 600 milyar yuana yaklaşırken, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ile olan ticaret de yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme gösterdi. Söz konusu dönemde mekanik ve elektrikli ürün ihracatı 398,8 milyar yuana ulaşarak, kentin toplam ihracatının yüzde 60’ından fazlasını oluşturdu. Tüketim malları ithalatı ise yerel pazarı desteklemeye devam ediyor. Et ve yemeklik yağ ithalatındaki artış yüzde 10’un üzerinde olurken, Afgan kuru yemişleri, İtalyan çikolatası, İrlanda süt ürünleri ve Etiyopya kahvesi gibi özel gıda ürünleri, Çinli tüketicilere daha çeşitli bir mutfak yelpazesi sunuyor.