Şanghay’ın Otomotiv Sektörü Büyüyor

ÇİN’İN ŞANGHAİ ŞEHİRİNDE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜME

Şanghay, 4 Eylül/ Xinhua — Çin’in Şanghay kenti, 2025 yılının ilk yedi ayında otomotiv sektöründe istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Sanayi üretimi değeri 391,12 milyar yuana (yaklaşık 55 milyar ABD doları) ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 oranında bir büyüme kaydediliyor.

YENİ ENERJİLİ ARAÇLARDA DÜZENLİ ARTIŞ

Şanghay Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojilerinin Yayılımı Komisyonu’na göre, bu süreçte kent genelinde geçen yıla göre yüzde 19,9 artışla 160.000’den fazla yeni enerjili araç tanıtımı gerçekleştirildi. Bu yılın ocak ayından temmuz ayına kadar Şanghay’da toplam 938.000 adet araç üretildiği, bu sayının 573.000 adedinin yeni enerjili araçlar olduğu ifade ediliyor. Yeni enerjili araçlar, toplam otomotiv üretiminin yüzde 61,1’ini oluşturuyor.

AKILLILIK VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Şanghay, akıllı bağlantılı araç sektörü için teknolojik yenilikleri ve sektörün gelişimini aktif şekilde destekliyor. Kent, bugüne kadar 40 şirkete ait 902 araca yol testi ve tanıtım uygulaması lisansı verdi. Bu araçların toplam test mesafesi, kent genelinde 29,3 milyon kilometreyi aşmış durumda. Ayrıca, akıllı bağlantılı araçlar için toplam 2.767 kilometre uzunluğunda 1.586 test yolu da açılmış bulunuyor.