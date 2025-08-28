Şanghay İşbirliği Örgütü Ticareti Artıyor

ÇİN VE ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN TİCARET GÖRÜNTÜSÜ

Çin ile Shanghai İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerin 2024 yılındaki toplam ticareti, bir önceki yıla göre %2,7 artarak yaklaşık 512,4 milyar ABD dolarına ulaştı. Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında geçtiğimiz yıl Çin’in bu ülkelerden 90 milyar ABD doları değerinde ham petrol, doğalgaz ve kömür ithal ettiğini, ayrıca 13,66 milyar dolarlık tarım ürünleri tedarik ettiğini belirtti. Ling, 2024’te Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden yapılan enerji ithalatının, Çin’in toplam ithalatının yaklaşık beşte birini oluşturduğunu ifade etti.

YATIRIM VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhang Li de “Çin ile diğer Shanghai İşbirliği Örgütü ülkeleri arasındaki yatırım ve sanayi işbirliği son yıllarda istikrarlı bir ilerleme kaydetmiştir” sözlerini kullandı. Zhang, son yıllarda Çinli şirketlerin bu ülkelerde 3.000’den fazla şirket kurduğunu ve yılda ortalama 200.000’den fazla istihdam sağladığını ekledi.

SHANGHAİ İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ

31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin’in kuzeyindeki Tianjin kenti, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Bu zirvede, 20’den fazla ülke lideri ve 10 uluslararası kuruluşun başkanı bir araya gelecek. Zirvenin, örgütün önümüzdeki on yıllık gelişiminin planlarını içeren bir yol haritası oluşturması bekleniyor. Temel öğeleri güvenlik endişelerini gidermek amacıyla inşa edilen Shanghai İşbirliği Örgütü, 24 yıllık süreçte dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil eden kapsamlı bir bölgesel örgüt haline geldi.