Sani, Altay’da Futbola Başladı

ALTAY SPORCU HAYATINA AİT DETAYLAR

Sani, futbol kariyerine Altay’da başlayarak İzmir temsilcisinin U14, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında görev alıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 2’nci Lig’de kalan haftalarda, deplasmanda Isparta 32 Spor ile oynanan karşılaşmada 80. dakikada sahaya girerek ilk profesyonel lig tecrübesini kazanıyor.

YENİ YÖNETİMİN PLANI

Yeni yönetim, genel kurulun ardından Sani Gerçek ile profesyonel bir sözleşme imzalamayı düşünüyor. Bu gelişme, genç futbolcunun kariyeri açısından önemli bir adım olabiliyor.