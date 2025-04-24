Sanık, 12 yıl hapis cezası aldı

YARGILAMA SÜRECİ VE CEZA

Beyoğlu’nda bir tartışma esnasında elindeki kalemle kaşına yumruk attığı kişinin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanık, “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Karadağ ve tarafa avukatları ile maktul Engin Yalçın’ın ailesi katıldı. Maktulün ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini ifade etti. Son sözünü söyleyen sanık Karadağ, “Takdir mahkemenindir.” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Derviş Karadağ’ı “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

OLAYIN DETAYLARI VE İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Kasım 2023’te Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Engin Yalçın’a sanık Derviş Karadağ’ın elindeki plastik kalemle yumruk attığı belirtildi. Olay sonrası sol kaşından yaralanan maktul, yoğun kan kaybı nedeniyle hayati tehlike altında hastaneye kaldırıldı ve bir hafta sonra hayatını kaybetti. İddianamede yer alan otopsi raporunda, maktulün uyuşturucu madde kullandığı ve ölümünün cisim yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği bildirildi. İddianamede, sanık Karadağ’ın “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.