Sanık İlk Duruşmada Tahliye Edildi

BOŞANMA SONRASI TEHDİT OLACAK KORKUNÇ OLAY

Kentte geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, iki çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan’a bırakıp Burdur’a gitti. 18 Kasım 2024 tarihinde Şiyar Alpaslan, görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.’ya tehditte bulundu. Fatma Alpaslan, durumu emniyete bildirdi. Olayın ardından harekete geçen ekipler, Şiyar Alpaslan’ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Şiyar Alpaslan mahkemece tutuklandı. İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayın arkasından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame oluşturuldu. İddianamede, Alpaslan çiftinin Milas 2’nci Aile Mahkemesi’nde boşanma davasının bulunduğuna dikkat çekildi. Olay günü, sanığın Fatma Alpaslan’ı görüntülü aradığı ve ‘Acil aç’ yazılı mesaj attığı belirtiliyor. Görüntülü konuşma esnasında Şiyar Alpaslan’ın, B.A.’yı göstererek, çocukları kastederek, ‘Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?’ dediği ifade edildi. Aynı zamanda, B.A.’nın yüzünü tutarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı da iddianameye eklendi.

TEHDİT VE CEZA İSTEMLERİ

İddianamede Şiyar Alpaslan’ın, B.A.’nın boğazına bıçağı tutarak, ‘İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?’ diyerek Fatma Alpaslan’ı tehdit ettiği kaydedildi. Toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda savcı, Alpaslan hakkında ‘Kasten yaralama’ ve ‘Silahla tehdit’ suçlarından toplamda 6,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame İzmir 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.