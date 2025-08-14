Sanıklar, Kolon Kesmeyi Reddetti

TUTUKLAMA SÜRECİ VE SAVUNMALAR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Ezgi Apartmanı’nın zemin katındaki pastanede kolon kestikleri iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçundan’ toplamda 876 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 703 gündür firari olan sanıklar, Ankara’da saklandıkları villada yakalandı ve Kahramanmaraş’a getirildi. İlk duruşmaları sırasında Sami Kervancıoğlu, “Orada 9 tane daire kendime ait, altta da işyerim var. Ben bu kadar ahmak bir insan değilim, oturduğum yerin kolonunu neden keseyim?” diyerek suçlamaları reddetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, firari sanıkların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yaptığını düşünerek, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na 5 Ağustos’ta bir yazı gönderdi. Başsavcılık bu yazıyı 6 Ağustos’ta duruşmaların yapıldığı Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti. İlk başta kayıplarının ardından yakalanan sanıklar, ifadelerinin ardından savunmalarını yapmak için adliyeye sevk edildi.

HER İKİ SANIKTAN SAVUNMA AÇIKLAMALARI

Sami Kervancıoğlu, savunmasında Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirterek, sürekli iş yerinde değil, çoğunlukla il dışında bulunduğunu ifade etti. “İki tane raporumuz çıktı, biri İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, diğeri ODTÜ’den. Raporlar gerçekleri anlatıyor.” diyerek, yapım sürecinde sorumluluğunun olmadığını savundu. Mustafa Pekel de suçlama üzerine, “Yaptığımız işler seramik değişimi gibi basit işlerden ibaret. Kolon kesildi iddiasını kabul etmiyorum.” dedi.

SANIK AVUKATLARINDAN RİCA

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmalarını talep etti. Avukatlardan Mesut Çakar, “Bu durum sosyal medyanın etkisiyle oluştu ve müvekkillerim korktukları için gelmediler, ama artık suçsuz oldukları her raporda ortaya çıkıyor.” dedi. Sami Kervancıoğlu’nun damadı olan Çakar, mahkeme başkanından vicdanına göre karar vermesini istedi.

TUTUKLAMA KARARI VE DAVADA DAHA FAZLA SANIK

Mahkeme, sanıkların tutuklanmasına karar verdi. Dava dosyasında 11 kişi yargılanıyor. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçundan, fenni mesul Mehmet Tekin ise ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan yargılanıyor. Dönemin belediye görevlileri ve mimarların da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ceza talepleri ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları şeklinde öngörülüyor.