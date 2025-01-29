Saniye Yüksekdağ Evinde Ölü Bulundu

HABERSİZ KALAN YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ
Adana’nın Çukurova ilçesinde yalnız yaşayan Saniye Yüksekdağ’dan haber alamayan aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren sağlık ekipleri, Yüksekdağ’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Cezaevinde bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın ablası Saniye Yüksekdağ’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga taşındı. Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı ifade edilen Yüksekdağ’ın cenazesi, yarın Ceyhan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilecek.