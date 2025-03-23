Sanko Basketbol Takımı Türkiye Finallerinde

SANKO OKULLARI YILDIZ KIZ BASKETBOL TAKIMI ÖNEMLİ BAŞARIYA İMZA ATTI

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen “Yıldız Kız Basketbol Türkiye Yarı Final Maçları”nda en iyi sekiz takım arasına girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Müsabakalar, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşti. Turnuvaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gaziantep, Adana, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır ve Batman gibi çeşitli illerden takımlar katıldı.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI GURUR VERİCİ

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı; Deniz Kızılateş, Yağmur Diken, Nehir Karaoğlu, Betül Nakıboğlu, Yaprak Ece Tunçel, Gülay Elizan Ozgenç, Ada Palta ve Öykü Melek Özefe gibi yetenekli sporculardan oluşuyor. Bu takım, Türkiye finallerine katılma hakkını kazanarak önemli bir başarı elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerin kazandığı bu başarı ile gurur duyduklarını ifade ederek, “öğrencilerimizi ve antrenörümüz Burak Almacı’yı tebrik ediyoruz” dedi. Bu tür başarılar, okulun spor alanındaki hedeflerine ulaşması için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.