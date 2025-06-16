Sanko Okulları Başarılar Elde Etti

BAŞARILI SONUÇLAR

SANKO Okulları’nın basketbol takımları, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “3×3 Basketbol Turnuvası”nda önemli dereceler elde etti. Okul, iki il birinciliği, dört il ikinciliği ve bir il üçüncülüğü kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İbrahimli Spor Merkezi’nde düzenlenen bu müsabakalarda, Minik Erkek Takımı, Batu Yüncü, Mete Yüncü, Emir Şireci ve Vedat Ünal’dan oluşurken, Minik Erkek 2’nci Küme Takımı, Kerem Direkçi, Yağız Durmaz, Kuzey Ergin ve Kaan Kömürcü ile il birinciliği elde etti.

İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK DERECELERİ

Küçük Erkek Takımı, Murat Sürmelihindi, Can Ökkeş Şahin, Yiğit Özkara ve Yiğit Aydın ile; Küçük Erkek 2’nci Küme Takımı ise Ahmet Ege Şiveydinli, Poyraz Karaoğlu, Muhammed Salih Taş ve Ferit Özdeş’ten oluşan kadrosuyla il ikinciliği kazandı. Minik Kız 2’nci Küme Takımı, Songül Kılıç, Beren Gözaçan, Feray Berra Çelik ve Sevinç Buse Göymen ile il ikincisi oldu. Ayrıca, Ece Orhan, Aslı Bağcı, Övgü Sınacı ve Esma Kalyenci’den oluşan Minik Kız 2’nci Küme Takımı il ikinciliği elde etti. Minik Kız Takımı ise, Maya Kayın, Gülnaz Altunkaya, Alin Yener ve Ecem Söylemez ile il üçüncüsü oldu.

TEBRİKLER VE DESTEK

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcuları ve öğretmenleri Burak Almacı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Bu sonuçlar, okulun spor alanındaki çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.