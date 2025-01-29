SANKON Üyeleri, Zimbabve Elçiliğini Ziyaret Etti

İKİ ÜLKE ARASINDA EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonlar, Zimbabve Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’ni ziyareti gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği fırsatlarının ele alındığı görüldü. Sağlık turizmi, teknoloji, savunma sanayi ve tarım gibi değişik alanlarda ortak projeler geliştirilmesi kararı alındı.

BÜYÜKELÇİLİK MÜSTEŞARLARINDAN DESTEK TOUTAN ÇAĞRISI

Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarları Charles Scott ve Matumba L. Eden, SANKON heyetini kabul ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Büyükelçilik Müsteşarı Charles Scott, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkilerin öneminden bahsederek, SANKON ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Aynı zamanda Zimbabve’nin ekonomik gelişmeleri ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aktardı.

SANKON HEYETİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

SANKON heyeti adına açıklama yapan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, sağlık turizmi, savunma sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden ve gıda gibi birçok sektörde iş birliği yapmaya istekli olduklarını ortaya koydu. Prof. Dr. Bay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye ile Zimbabve arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini vurgulayarak, “Türkiye ile Zimbabve arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla sağlık turizmi, savunma sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, gıda, ithalat ve ihracat gibi birçok alanda iş birliği yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMEYE KATILAN FEDERASYONLAR İLE İŞ BİRLİĞİ ADIMLARI

Toplantıya, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu temsilcileri de katıldı. Bu ziyaret, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi adına kaydedilen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.