Şanlıurfa 2026’da UNESCO Toplantısı’na Ev Sahipliği Yapacak

ŞANLIURFA’NIN UNESCO MÜZİK ŞEHİRLERİ TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Şanlıurfa’nın, 2026 yılında gerçekleşecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapma hakkını kazandığını duyurdu. Bu durumun, yalnızca Şanlıurfa için değil, tüm Türkiye için önemli bir onur ve kültürel diplomasi zaferi olduğunu belirten Gülpınar, “UNESCO’nun bu ölçekte ve bu unvana sahip kültürel bir etkinliği, Türkiye’de ilk kez Şanlıurfa’da düzenlenecek. Bu toplantının Şanlıurfa’nın tanıtımına ve ekonomisine çok büyük katkısı olacak” dedi.

ULUSLARARASI KATILIM VE BAŞARI

Şanlıurfa’nın, UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı’na ev sahipliği yapmak için yaptığı başvurunun İtalya’nın Pesaro kentinde, UNESCO’nun 40 yaratıcı şehrinin katılımıyla düzenlenen toplantıda ilan edildiği bildirildi. Gülpınar, “Dünyanın dört bir yanından, Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve Da Lat (Vietnam) gibi iddialı birçok uluslararası aday şehirle bu süreçte yarıştık ve onları geride bırakarak bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapma hakkını kazandık” açıklamasında bulundu.

ŞANLIURFA’NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve yoğun diplomatik girişimlerin bu başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan Gülpınar, Şanlıurfa’nın sadece bir müzik şehri değil, Göbeklitepe’den Balıklıgöl’e, eşsiz mutfağından halk edebiyatına değin tarih ve kültürle şekillenmiş bir medeniyet merkezi olduğunu ifade etti. “2026 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız bu büyük organizasyon, Şanlıurfa’nın tüm bu değerlerini dünya sahnesine taşıyacak çok önemli bir fırsat” dedi.

HAZIRLIKLAR VE GELECEK PLANSIZLIĞI

2026 yılında yaklaşık 80 farklı ülkeden müzik şehirlerinin temsilcileri ile yapılacağı beklenen bu toplantının uluslararası iş birliklerini geliştireceğine ve şehrin yerel kültürel potansiyelinin global ölçekte tanıtımına katkı sağlayacağı belirtildi. Gülpınar, hazırlık sürecine başlandığını ve UNESCO tarafından gönderilecek organizasyon çerçevesinde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE HEDEFLER

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Gülpınar, belediyecilik anlayışlarını geliştirmeye çalıştıklarını, “Vizyonsuzluklara karşı mücadele ediyoruz. Bizim gündemimiz UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı ve bunun gibi faaliyetler” diyerek devam etti. Ayrıca Gülpınar, haziran ayında Avrupa Birliği Büyükelçilerini Şanlıurfa’da ağırlamak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Basın açıklamasının ardından, Gülpınar ve beraberindekiler ‘UNESCO Müzik Şehirleri Küresi’ önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.