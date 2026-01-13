Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi İçin Dev Yatırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Yumaklı, “Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ŞANLIURFA’YA DEV YATIRIM

Şanlıurfa’ya gerçekleştirilen 2 milyar liralık büyük yatırımın önemine vurgu yapan Yumaklı, bu ek işletmelerle birlikte toplamda 320 besi işletmesine ulaşılacağını belirtti. Yıllık olarak 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin kişilik istihdam sağlaması hedeflenen bu projelerin, bölgenin kalkınmasına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağı kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

8 bin dekar alana inşa edilen Türkiye’nin en büyük organize tarım bölgesi niteliğindeki bu yatırımın, bölge ve Şanlıurfa için hayırlı ve bereketli olacağı ifade edildi.