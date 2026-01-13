Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi İçin Dev Yatırım

sanliurfa-besi-organize-tarim-bolgesi-icin-dev-yatirim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Yumaklı, “Et üretiminin kalelerinden Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’nde, bu yılın ilk yarısında 150 besi işletmesi daha faaliyete geçecek.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ŞANLIURFA’YA DEV YATIRIM

Şanlıurfa’ya gerçekleştirilen 2 milyar liralık büyük yatırımın önemine vurgu yapan Yumaklı, bu ek işletmelerle birlikte toplamda 320 besi işletmesine ulaşılacağını belirtti. Yıllık olarak 36 bin ton kırmızı et üretimi ve 3 bin kişilik istihdam sağlaması hedeflenen bu projelerin, bölgenin kalkınmasına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağı kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

8 bin dekar alana inşa edilen Türkiye’nin en büyük organize tarım bölgesi niteliğindeki bu yatırımın, bölge ve Şanlıurfa için hayırlı ve bereketli olacağı ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Narsisizmin Zirvesi: Almanya İlk Sırada

Michigan State University'nin yaptığı araştırma, dünyanın farklı bölgelerindeki narsisizm seviyelerini belirleyen kapsamlı bir harita oluşturdu. Detaylar haberimizde.
Gündem

Suriye’de Dürzi Azınlık ve İsrail İlişkileri Tırmanıyor

Süveyda'da Dürzi lider Hikmet el-Hicri, çatışmaların ortasında bağımsızlık istediklerini belirterek Suriye'nin kısa süre içinde bölüneceğini ileri sürdü.
Gündem

Edirne Sınırında FETÖ Üyelerine Yönelik Operasyonlar

2025 yılında da FETÖ üyesi bazı kişilerin Edirne'den yurtdışına kaçma girişimleri devam etti. Güvenlik güçleri, 4 bin 500 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gündem

Uyuşturucu Davasında Savcı Ve Polis Cezalandırıldı

Adana'da terör savcısı ve ödüllü polis memurunun yer aldığı uyuşturucu ticareti davasında yargı süreci tamamlandı ve final kararı açıklandı.
Gündem

Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’ne Dev Yatırım

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa'daki Besi Organize Tarım Bölgesi'nde yılın ilk altı ayında 150 yeni besi işletmesinin açılacağını açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.