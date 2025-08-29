Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Sünnet Töreni Düzenledi

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehit, gazi, yetim ve öksüz ailelerin çocukları ve yakınları için toplu sünnet etkinliği düzenledi. Etkinlik, yerli üretim TOGG ile gerçekleştirilen şehir turuyla başlamış olup, Cumhuriyet Tesisleri’nde coşkulu anlar yaşandı. Çocuklar için palyaçolar ve müzik gösterileri eşliğinde keyifli anlar sunuldu. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanlığı, hayırsever iş insanı Ahmet İpar’ın desteğiyle bu anlamlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Toplu sünnet töreni, Havuzbaşı Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ŞEHİR TURUYLA KEYİFLİ ANLAR

Büyükşehir Belediyesi, sünnet olacak çocuklara bu özel günde unutulmaz bir deneyim sunmak için etkinliği ilgi çekici bir şehir turuyla başlattı. Bazı çocuklar, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın makam aracı olarak kullanılan yerli üretim TOGG ve süslenmiş belediye araçları ile evlerinden alındı. Aileleriyle birlikte yapılan bu şehir turu, katılanlara neşeli anlar yaşattı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Genel Sekreter Murat Beşikci, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Dairesi Başkanı Emrah Karaca, hayırsever iş insanı Ahmet İpar, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Başkan Vekili Aksoy, programın başlangıcında masaları dolaşarak ailelerle birebir ilgilendi ve Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın selamlarını iletti. Aksoy, yaptığı konuşmada, “Bugün çocuklarımızın hayatındaki en özel ve unutulmaz günlerinden birine şahitlik ediyoruz. Onların mutluluğu bizim en büyük kazancımızdır” diye belirtti.

Anlamlı Katkılar ve Eğlenceli Anlar

İş insanı Ahmet İpar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile organize ettikleri bu etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, bu tür organizasyonların maddi ve manevi açıdan önemli bir değer taşıdığını ifade etti. Tören süresince misafirlere Urfa’ya özgü yöresel yemekler sunuldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne alırken, çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi. Halayların çekildiği bu programda, unutulmaz anlar yaşandı. Başkan Vekili Ahmet Aksoy, İş İnsanı Ahmet İpar’a katkılarından dolayı teşekkür etti ve kendisine özel olarak hazırlanan bir tablo hediye etti. Program, çocuklar için hazırlanan pastanın kesilmesi ve gerçekleştirilen temsili sünnetle sona erdi.