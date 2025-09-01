Şanlıurfa’da “1 Eylül Dünya Barış Günü” Mitingi. KATILAN DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Barışın Tarafındayız. Öcalan’ın Mektubu, Barış İçin Çağrı Yaptı

ŞANLIURFA’DA BARIŞ GÜNÜ MİTİNGİ DÜZENLENDİ

Şanlıurfa’da kutlanan “1 Eylül Dünya Barış Günü” mitinginde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mektubu okundu. Öcalan’ın mektubunda, “Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır” denildi. Dem Parti öncülüğünde, Dünya Barış Günü dolayısıyla “Barışa Ses Ver” temalı bir miting gerçekleştirildi. Miting, Öcalan’ın mektubunun okunmasıyla başladı.

ÖCALAN’IN MESAJI BİR UMUT OLARAK SUNULDU

Okunan mektupta, “Barış ve demokratik çözüm çağrımız sıradan bir siyasi hamle değil, stratejik bir adım ve tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu çağrı ile birlikte hem Türkiye’de hem de Ortadoğu genelinde savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır. Bu yalnızca bir temenni değil, güçlü bir imkan ve ciddi, pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın tüm alanlarında vücut olmasıyla mümkündür” ifadeleri öne çıktı.

DEM PARTİSİ’NDEN DESTEK ÇAĞRISI

Mitingde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barışın tarafında olduklarını belirtti ve halkı sürece destek olmaya çağırdı. Barışın herkes için yararlı olduğuna inandığını dile getiren Bakırhan, “1 Eylül Barış Günü, hepimize, ezilen halklara, emekçilere, kadınlara hayırlı olsun. Var mısınız Öcalan’ın araladığı bu kapıdan yoldaşça, dostça omuz omuza mücadele ederek demokratik bir Türkiye oluşturmaya Urfa halkı var mıdır?” şeklinde konuştu. Savaşların yaratmış olduğu kayıplara dikkat çekip, gerçek kazananların egemenler ve silah baronları olduğunu vurguladı.

MİTİNG ŞARKILARLA TAMAMLANDI

Miting, seslendirilen şarkılarla sona ererek katılımcılara enerji verdi. Bütün katılımcılar, barış ve demokrasi için ortak bir ses oluşturarak yeni bir dönem için umut taşıdı.