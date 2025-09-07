Şanlıurfa’da 1 Kg skunk ele geçirildi

OTOBÜSTE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şanlıurfa’da bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada, bir yolcunun çantasından 1 kilogram skunk maddesi çıktı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdukları otobüs üzerinde detaylı bir arama yaptı.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Bu arama sırasında, bir yolcunun çantasında 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin sonrasında ifade verdiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.