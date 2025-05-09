Şanlıurfa’da 101 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Operasyon sırasında bir tırın içerisinde yapılan aramalarda, 131 paket halinde 68 kilo 500 gram eroin, 53 paket halinde 23 kilo 500 gram skunk ve 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar bulundu. Toplamda, ele geçirilen uyuşturucu miktarı 101 kilogram olarak kayıtlara geçti. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor ve olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.