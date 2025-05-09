Haberler

Şanlıurfa’da 101 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Operasyon sırasında bir tırın içerisinde yapılan aramalarda, 131 paket halinde 68 kilo 500 gram eroin, 53 paket halinde 23 kilo 500 gram skunk ve 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar bulundu. Toplamda, ele geçirilen uyuşturucu miktarı 101 kilogram olarak kayıtlara geçti. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor ve olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gürkan Aksoy, Yönetim Listesini Tanıttı

Beşiktaş'ta başkanlık adayı Gürkan Aksoy, basın toplantısında yönetim kurulu listesini ve projelerini tanıttı; taraftar odaklı bir yaklaşım benimseyeceğini vurguladı.
Haberler

Traktör, Çocuğun Kuzenini Ezdi, Öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 yaşındaki bir çocuğun oynadığı traktörün harekete geçmesi sonucu 1 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.