Şanlıurfa’da 101 Kg Uyuşturucu Yakalandı

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Şanlıurfa’da, yapılan bir operasyonda toplam 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonrasında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu uyuşturucu operasyonu gerçekleştiriyor.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN DETAYLARI

Operasyon kapsamında bir tırın içerisinde yapılan aramada, 131 paket halinde 68 kilo 500 gram eroin, 53 paket halinde 23 kilo 500 gram skunk, ayrıca 16 paket halinde 9 kilogram toz esrar ele geçirildi. Toplamda 101 kilogram uyuşturucu madde bulunmuş oldu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.