Şanlıurfa’da 116 kişi dolandırıldı

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 41’inin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

ŞÜPHELİLERİN YERLERİ BELİRLENDİ

Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep’te, dolandırıcılık faaliyetlerine katıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan 84 şüpheliden 41’inin tutuklandığını, kalan 43 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Operasyonu yöneten Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile görevli polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.