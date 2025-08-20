Şanlıurfa’da 12 Zanlı Gözaltına Alındı

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 12 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik, Karaköprü, Halfeti ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlıkları ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYON DETAYLARI

Önceden belirlenen 12 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 zanlı ile ilgili olarak gerçekleştirilen aramalarda 156 gram kubar esrar, 139 kök kenevir bitkisi ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü ve olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.