Şanlıurfa’da 16 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA’DA TRAJİK OLAY

Şanlıurfa’da meydana gelen talihsiz bir olayda Ethem Poyraz Ovaçin, kaygan zemin nedeniyle dengesini kaybederek evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düştü.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Ovaçin’in akıntıya kapıldığını gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de ihbarda bulunarak durumun ciddiyetini bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan 16 yaşındaki Ovaçin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.