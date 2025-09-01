Şanlıurfa’da 16 yaşındaki genç öldü

ŞANLIURFA’DA TRAJİK OLAY

Şanlıurfa’da meydana gelen üzücü bir olayda Ethem Poyraz Ovaçin, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düştü.

YARDIM GÖNDERİLDİ

Akıntıya kapılan Ovaçin’i gören vatandaşlar hemen yardımına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

KANALDA CANSIZ BEDENİNE ERİŞİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan 16 yaşındaki Ovaçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.