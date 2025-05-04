Şanlıurfa’da 2 Çocuk Kanalda Hayatını Kaybetti

ÇOCUKLARIN TRAJEDİK KAZASI

İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), aileleriyle birlikte piknik yapmaya gittikleri kırsal Osmanbey Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan iki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kanaldan kurtarıldı. Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç ve Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımda, her yıl birçok çocuğun sulama kanalları ve baraj göllerinde boğularak hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Valilik tarafından bu bölgelerin yasaklandığını belirten Şıldak, “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir. Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Şıldak, devamında vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin.” şeklinde konuştu.