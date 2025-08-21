Şanlıurfa’da 2 Ton Kurtlanmış Pirinç

ŞANLIURFA’DA DENETİM ÜST DÜZEYDE

Şanlıurfa’da yapılan denetimlerde, yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesinden gelen bilgilere göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünleri üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

PIRINÇ VE GIDA ÜRÜNLERİ TESPİT EDİLDİ

Kent genelindeki zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 2 ton kurtlanmış pirinç ile birlikte son kullanma tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünleri, özellikle peynir, tavuk, süt ve et bulyonları tespit ediliyor. Elde edilen ürünler imha edilmek üzere ekipler tarafından el konuldu, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı yasal işlemler başlatıldı.