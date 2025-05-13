Şanlıurfa’da 25 ilde operasyonlar yapıldı

OPERASYONLARLA DOLANDIRICILARA DARBE VURULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamu görevlisi olarak kendilerini tanıtan ve 116 vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 25 ilde önemli bir çalışma yapıldığını açıkladı. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 84 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ GÜNCEL DURUM

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 41’inin çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklandığını, 43’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi. “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum” diyerek güvenlik güçlerinin bu süreçteki rolünü vurguladı.

DEVAM EDEN MÜCADELE

Yerlikaya, dolandırıcılık ve yasa dışı yapılanmalarla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, “Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemiz sürecek” ifadesini kullandı. Bu tür operasyonların, güvenliği artırmak ve mağduriyetleri önlemek adına oldukça önemli olduğunu belirtti.