Haberler

Şanlıurfa’da 5.680 Paket Sigara Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA SİGARA KAÇAKÇILIĞINA OPERASYON

Şanlıurfa’da, polisin gerçekleştirdiği bir operasyonla sigara kaçakçılığına yönelik önemli bir hamle yapıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına karşı etkili bir çaba içinde, belirli bir tırı takibe aldı.

TIRDA GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA BULUNDU

Takip sırasında tırın önü kesilerek durduruldu. Yapılan detaylı arama sonucunda, tırın gizli bölmelerinde 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli ise, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bu operasyon, sigara kaçakçılığının önlenmesi adına önem arz ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörün devri sona erdi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü örgütün feshi ile Türkiye'nin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade etti ve 14 Mayıs'ın demokrasinin başlangıcı olduğunu vurguladı.
Haberler

YTB Başkanı Eren, Lübnan’ı ziyaret etti

YTB Başkanı Abdullah Eren, Lübnan Üniversitesi'ni ziyaret ederek Türkoloji Bölümü'ndeki eğitim faaliyetlerini ve Türkiye'nin sunduğu burs imkanlarını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.