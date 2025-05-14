Şanlıurfa’da 5.680 Paket Sigara Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA SİGARA KAÇAKÇILIĞINA OPERASYON

Şanlıurfa’da, polisin gerçekleştirdiği bir operasyonla sigara kaçakçılığına yönelik önemli bir hamle yapıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına karşı etkili bir çaba içinde, belirli bir tırı takibe aldı.

TIRDA GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA BULUNDU

Takip sırasında tırın önü kesilerek durduruldu. Yapılan detaylı arama sonucunda, tırın gizli bölmelerinde 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli ise, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bu operasyon, sigara kaçakçılığının önlenmesi adına önem arz ediyor.