Haberler

Şanlıurfa’da 55 Bin Kaçak Sigara

ŞANLIURFA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Şanlıurfa’da yapılan bir operasyonda 55 bin 180 paket kaçak gümrük sigarası yakalandı ve 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüttü.

OPERASYON DETAYLARI

Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 55 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aydın, “Terörsüz Türkiye” Vurgusu Yaptı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine dikkat çekerek toplumsal birlikteliğin korunmasını istedi ve siyasal çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Muş’ta Trafik Kazasında 8 Yaralı Bulundu

Muş'ta meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralanırken, bunlardan 3'ünün durumu ciddi. Olay yerine acil hizmet ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.