Şanlıurfa’da 55 Bin Kaçak Sigara

ŞANLIURFA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Şanlıurfa’da yapılan bir operasyonda 55 bin 180 paket kaçak gümrük sigarası yakalandı ve 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüttü.

OPERASYON DETAYLARI

Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 55 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.