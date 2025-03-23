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Şanlıurfa’da 6 Milyonluk Kablo Hırsızlığı Çözüldü

ŞANLIURFA’DA HIRSIZLIK OPERASYONU

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde bir şantiye deposundan piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablo makaralarını çalan 4 şüpheliyi yakaladı. Hırsızlık şüphelilerinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hurdacılık yaptığı ve çalınan kabloları bir depoda sakladığı tespit edildi.

HIRSIZLIK MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda çalınan elektrik kabloları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmut Ç. ve Abdulmenaf G. tutuklanırken, Emrah E. ve Turan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JANDARMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

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