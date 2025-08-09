Şanlıurfa’da 7.5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMA

Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilen bir operasyonda 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KARARLI

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 ayrı parça olarak 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şıldak, gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını da duyurdu.