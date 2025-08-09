Haberler

Şanlıurfa’da 7.5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMA

Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilen bir operasyonda 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KARARLI

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 ayrı parça olarak 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şıldak, gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığını da duyurdu.

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

