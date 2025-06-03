Şanlıurfa’da 7.500 Güvenlik Personeli Görevde

GÜVENLİK PERSONELİ SAYISI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı süresince il genelinde 7 bin 500 güvenlik personelinin sahada olacağını duyurdu. Bu açıklama, Şanlıurfa’da Haziran Ayı Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı sırasında yapıldı. Vali Şıldak, toplantıya İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran ile katıldı.

BAYRAM TEDBİRLERİ

Vali Şıldak, yapılan açıklamada, “Her Bayram tatilinde olduğu gibi en yüksek seviyede emniyetimiz, jandarmamız kendi bölgelerinde hem asayiş yönüyle güvenlik yönüyle hem de trafik tedbirleri yönüyle tedbirlerini planladılar.” dedi. Personel sayılarıyla ilgili bilgi veren Şıldak, emniyetin asayiş hizmetlerinde 2 bin 890, trafik hizmetlerinde ise bin 900’ün üzerinde, jandarmanın 2 bin 185 asayiş ve 700’ün üzerinde trafik hizmeti için personel bulunduracağını açıkladı.

İL GENELİNDE HUZUR

Bu sayede toplamda 7 bin 500’ün üzerinde bir personelle Şanlıurfa’da huzurlu bir bayram süreci geçirmeyi hedeflediklerini belirten Vali, “Dolayısıyla her türlü tedbiri planladık” ifadelerini kullandı. Vali Şıldak, güvenlik önlemlerinin yanında hayvan nakil ve satışlarıyla ilgili olarak da tedbirlerin alındığını vurguladı. Kurbanlık pazarları, hayvan pazarları ve hayvan sevk ve nakillerinde jandarma ve emniyetin görev alacağını açıkladı. Ayrıca, silah atılması ve havai fişek kullanılması gibi konularda da tespit edilen sorunların üzerine daha fazla düşüleceğini sözlerine ekledi.