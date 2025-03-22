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Şanlıurfa’da 7 Milyon TL’lik Kaçak Telefon Yakalandı

GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bir operasyonda yaklaşık 7 milyon 400 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Emniyet ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla sürdürdükleri çalışmalar sırasında önemli bir başarı elde etti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda toplam 139 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile birlikte 483 adet gümrük kaçağı elektronik sigara da bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle, 1 şüpheli tutuklandı.

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