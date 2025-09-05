Şanlıurfa’da 71 Yeni Okul Açılıyor

ŞANLIURFA’DA YENİ OKUL AÇILDI

Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, 706 bin öğrencisiyle 50 ilin nüfusunu geride bırakıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 verilerine göre, 2 milyon 237 bini aşkın bir nüfusa sahip olan şehirde, nüfusun yüzde 70’i 30 yaş ve altındaki bireylerden oluşuyor. Her yıl 75 binden fazla çocuğun okula başladığı Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kütahya ve Rize gibi 50 şehrin toplam nüfusunu geçiyor. 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hasar gören okulların yerine yeni okullar yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen projelerle tamamlanan 154 eğitim yatırımı, bu eğitim döneminde 71 yeni okul ile devam edecek.

DERSLİK SAYISINDA ARTIŞ

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Şanlıurfa’nın genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Sultanoğlu, “Türkiye’nin dördüncü büyük öğrenci sayısına sahibiz. Yaklaşık nüfusun üçte biri öğrenci. Genç bir nüfusa sahibiz, 705 bin öğrenciyle bu yıl başlayacağız. Birinci sınıfa aldığımız bu yılki öğrenci sayımız 75 bin civarlarında. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında biz bu çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek adına çaba ve gayret gösterdik. O yüzden de okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık.” dedi.

Sultanoğlu, Şanlıurfa’nın yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını da ifade etti. Depremlerden sonra yoğun bir inşaat sürecine giriştiklerini söyleyen Sultanoğlu, “Depremden önce 2 bin 397 okul ve 21 bin 61 dersliğimiz vardı. Depremde 68 okulumuz, 561 dersliğimiz yıkıldı. Devletimizin imkanları sayesinde, depremden sonra 154 yatırımımızı bitirdik. Derslik sayımızda deprem öncesine göre yaklaşık yüzde 11 bir artış sağladık. Yani 22 bin 685 dersliğe ulaştık. Bu eğitim öğretim yılı başında ise 71 okul, 767 derslikte ilk kez eğitim öğretime başlayacağız.” şeklinde konuştu. Ayrıca 16 okul ve 476 dersliğin ihale işlemleri devam ederken, 12 okul ve 38 dersliğin birinci ara tatil itibarıyla tamamlanması planlanıyor.