Şanlıurfa’da Akıntıya Kapılan Şahıs Bulundu

Şanlıurfa’da sulama kanalı faciası: bir kişi kayboldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde, sulama kanalında meydana gelen olayda bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu. İki vatandaş, akıntıya kapılan şahsı kurtarmak amacıyla suya atladı fakat yapılan tüm çabalara rağmen şahsa ulaşamadı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Akıntıya kapılan şahsı kurtarmaya çalışan vatandaşlar, suya gömülen kişiyi bulmakta zorlandı. Zamanla içi su dolan alanın derinliği nedeniyle akıntıya kapılan şahıs gözden kayboldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, demir korkulukların arkasında mahsur kalan vatandaşları demir kesme makası ile kurtardı.

CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Ekiplerin yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda, kaybolan şahsın cansız bedenine, kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre ileride ulaşıldı. Olay sonrası şahsın cenazesi, kimliğinin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

