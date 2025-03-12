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Şanlıurfa’da Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

ŞANLIURFA’DA ALEV ALAN ARAÇ

Şanlıurfa’da yolculuk eden bir otomobil, bir anda alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın anında yaralanan sürücü, acil yardım için hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Demirci karayolunda gerçekleşti.

Olay Yeri ve Yangının Sebebi

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 47 ADT 198 plakalı otomobilde, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın ortaya çıktı. Sürücü, dumanları görür görmez aracı yol kenarına çekti ve durumu itfaiye ekiplerine iletti. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı, ama araç tamamen kullanılamaz duruma düştü.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Yangının ardından yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini öğrenmek adına inceleme başlattı.

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