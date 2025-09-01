Şanlıurfa’da Arazi Kavgası: 1 Ölü

Olayın Gerçekleştiği Yer

Birecik ilçesinde, Güvenir Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları arasında daha önce yaşanan arazi sorunu dolayısıyla bir tartışma başladı.

Tartışmanın Büyümesi ve Silahlı Kavga

Kısa sürede büyüyen bu tartışma, silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Bu kargaşada, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Birecik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Çakmak’ın Durumu ve Soruşturma

Acil servisinde tedavi altına alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında, cinayet şüphelisi olan üç kişi, jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma hala devam ediyor.